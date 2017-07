(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Michele Emiliano, governatore della Puglia e sfidante di Matteo Renzi al congresso, apre un nuovo fronte nel Pd e contro il governo. Il decreto sulle banche venete, minaccia Emiliano in una lettera al governo e ai parlamentari Pd, è invotabile perchè "tradisce i risparmiatori, abbandonando completamente al loro destino centinaia di migliaia di piccoli azionisti e di obbligazionisti subordinati e comporta per lo Stato un onere spaventoso e, nella sostanza, in larga parte non recuperabile".