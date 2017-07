Un ragazzo di 18 anni di Stradella (Pavia) è stato arrestato questa sera dai carabinieri del comune oltrepadano, con l’accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente un giovane di 17 anni, che considerava come suo potenziale rivale in amore. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio ai giardini pubblici di Stradella (Pavia).

I due, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, avevano già discusso animatamente ieri sera in una discoteca della zona. Una discussione nata su una ragazza, che entrambi corteggiavano. Oggi il 18enne è uscito di casa portando con sé un coltello. Lungo la strada ha incontrato il rivale e, dopo un inseguimento, gli ha inferto una coltellata all’addome.

Il giovane ferito è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre il suo aggressore è stato arrestato in serata dai carabinieri.