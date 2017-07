Avrebbe dato gas al veicolo invece di pigiare sul freno, il tassista 56enne che si è schiantato oggi contro alcuni pedoni in un’area di sosta di Taxi nei pressi dell’aeroporto Logan di Boston. E’ quanto emerge da fonti di polizia.

Secondo gli inquirenti non vi sono al momento indicazioni che si sia trattato di un gesto intenzionale. Sono in tutto 10 le persone rimaste ferite, una in maniera più grave.