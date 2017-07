(ANSA) - CATANIA, 3 LUG - Due forti boati hanno provocato il cedimento di un solaio nel palazzo di un complesso a Gravina di Catania. L'esplosione ha provocato un incendio. Al momento dell'incidente non vi erano persone nell'appartamento all'ultimo piano del palazzo in cui abitano da otto famiglie, che sono state fatte sgomberare. Sul posto sono intervenuti tre autobotti dei vigili del fuoco, che anche grazie all'utilizzo di un'autoscala, sono ancora impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme. Presenti anche i carabinieri oltre a operatori del 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio e delle esplosioni. (ANSA).