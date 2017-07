(ANSA) - SEUL, 4 LUG - Un nuovo missile balistico lanciato dalle coste occidentali della Corea del Nord avrebbe raggiunto acque giapponesi, e in particolare un'area che Tokyo rivendica quale zona economica esclusiva. Lo ha riferito il segretario del capo di gabinetto del governo di Tokyo Yoshihide Suga. Il missile - ha detto - è stato lanciato alle 9.40 ora locale (le 3.20 in Italia) e avrebbe volato per 40 minuti prima di atterrare nel Mar del Giappone. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.