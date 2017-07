(ANSA) - WASHINGTON, 4 LUG - Nella sua telefonata di alcune ore fa a Paolo Gentiloni per discutere l'agenda del G20 ad Amburgo, il presidente Usa Donald Trump ha ''rinnovato il suo apprezzamento al primo ministro per aver ospitato l'eccezionale G7 in maggio'' e ha lodato ''gli sforzi dell'Italia per affrontare la rilevante crisi migratoria libica''. Lo rende noto la Casa Bianca.