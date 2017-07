Abusi sessuali su una 12enne: smascherato gruppo di minorenni

BARI - Da mesi una bambina di 12 anni era costretta da un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, a subire violenze sessuali: i ragazzini sono stati smascherati dai carabinieri di Santo Spirito (quartiere di Bari). I militari hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due 17enni baresi. I due - secondo l’accusa - sono responsabili di aver perpetrato ripetuti abusi sessuali ai danni della dodicenne, insieme ad un 15enne (direttamente rinviato a giudizio) e a due 13enni. Questi ultimi per legge non sono imputabili.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bari, hanno preso le mosse - informano i carabinieri con un comunicato diffuso stamattina - dalla denuncia dei genitori della vittima, che, avendo iniziato a notare un atteggiamento di grande preoccupazione da parte della loro bambina, ne hanno raccolto la confessione e si sono subito rivolti ai Carabinieri.

I militari hanno avviato le indagini, identificando i primi violentatori e ascoltando, nelle forme dell'audizione protetta, la bambina vittima di abusi. La piccola ha raccontato che da mesi era costretta da un gruppo di ragazzi, a subire violenze sessuali di varia natura, sempre in luoghi insalubri e sempre sotto la minaccia della diffusione di un video che la ritraeva durante un rapporto con uno di loro.

Secondo quanto accertato dalle indagini, il gruppo, noncurante dei pianti e delle richieste di soccorso della piccola, l'avrebbe costretta più volte a sottostare, a turno, ad ogni richiesta.

Gli accertamenti sono stati svolti dai militari della Stazione con grande cautela e tempestività e sono partiti dalla identificazione dei responsabili, per poi svilupparsi con audizioni protette, accurati sopralluoghi, sommarie informazioni testimoniali di tutti coloro che hanno, anche in minima parte, percepito o avuto sentore delle violenze, nonché mediante immediati accertamenti tecnici sui dispositivi informatici posseduti dai giovanissimi.