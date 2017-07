(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - Con quanto la Commissione europea delibererà oggi in materia di migrazioni "dimostreremo con i fatti che vogliamo rimanere solidali, soprattutto con l'Italia che dimostra un atteggiamento eroico. La solidarietà è d'obbligo". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in plenaria al Parlamento europeo. Oggi è in programma una riunione del collegio dei commissari dove si parlerà appunto di gestione delle migrazioni. Non abbiamo diritto di perderci negli egoismi nazionali e lo dimostreremo oggi", ha detto ancora Juncker. "La Commissione ha fatto molto ma non tutto quanto avrebbe dovuto fare - ha proseguito - perché i nostri mezzi tecnici e finanziari sono limitati. Ma continueremo a perseguire la nostra azione di solidarietà con l'Italia".