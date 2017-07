(ANSA) - ROMA, 4 LUG - ''Non diamo per fallito ogni tentativo di mediazione come non diamo per acquisito l'esito negativo delle richieste. Bisogna collocarsi in una logica temporale che non prevede una soluzione immediata''. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, al termine dell'incontro in Farnesina con il segretario generale della Lega Araba, Abul-Gheit. ''C'è da lavorare - precisa Alfano - e non ci saranno soluzioni in pochi giorni né in poche settimane''. L'Italia, prosegue il ministro, spinge ''affinché la crisi del Qatar venga risolta all'interno de Consiglio di Cooperazione del Golfo''. L'Italia, conclude il titolare della Farnesina, sta investendo molto per favorire un dialogo tra i Paesi coinvolti.