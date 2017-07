(ANSA) - BERLINO, 04 LUG - "Abbiamo visto la presunta influenza russa sulle elezioni americane e su quelle francesi e quindi non è da escludere che vi sia anche sulle elezioni in Germania". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Thomas De Maiziere, presentando alla stampa il rapporto dei servizi interni insieme al presidente Hans Georg Maassen. De Maiziere ha parlato di possibili "cyber-attacchi" e di una "classica campagna di disinformazione" come rischi più concreti. "Le bugie per alcune persone fanno parte della politica - ha aggiunto -, ma hanno le gambe corte", e nel caso in cui vengano messe in circolazione fake-news "bisogna reagire velocemente".