La Guardia Civil spagnola e la Gendarmeria marocchina hanno fermato questa mattina un tentativo di assalto da parte di 800 migranti subsaharani al "muro" che circonda l’enclave spagnola di Ceuta in territorio del Marocco.

Nessuno dei migranti ha potuto superare il "muro" (una doppia recinzione metallica) ed entrare in territorio spagnolo.

La Guardia Civil era stata informata nei giorni scorsi della presenza di oltre mille migranti subsahariani che si preparavano a tentare di passare in territorio spagnolo attorno all’area di confine.