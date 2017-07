Tap, trasferimento ulivi necessario per proteggere alberi

(ANSA) - LECCE, 4 LUG - Si è concluso questa notte il trasferimento alla nursery di Masseria del Capitano dei 42 ulivi già espiantati e provvisoriamente sistemati nell'area di cantiere del microtunnel a San Basilio. Lo conferma Tap, multinazionale che sta realizzando il gasdotto che approderà nel Salento, in una nota in cui precisa che "lo spostamento delle piante, avvenuto nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate a Tap dagli enti competenti, si è reso necessario per poterle accudire e proteggere adeguatamente, come già accade per 168 ulivi trasferiti nei mesi scorsi nella nursery di Masseria del Capitano". "Nel sito - è detto ancora - è installato un adeguato sistema di irrigazione ed è stato montato un tendone a protezione delle piante da insetti e vettori di infezioni, come previsto dal Piano di Gestione già approvato dalla Regione Puglia. Nei prossimi giorni anche gli ulivi trasferiti questa notte saranno sistemati sotto rete".(ANSA).