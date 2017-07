Muti porta Verdi per Vie Amicizia da Ravenna a Tehran

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Per celebrare il ventennale de "Le Vie dell'Amicizia", la XXVIII edizione di Ravenna Festival approda nell'antica Persia: da Ravenna partirà un viaggio che aspira a rinsaldare le relazioni con un Paese i cui legami con l'Italia prevalgono sulle ragioni della geografia. A guidare il viaggio è ancora una volta Riccardo Muti, che condurrà in un programma dedicato a Verdi artisti italiani e iraniani, uniti a Tehran il 6 luglio e a Ravenna l'8 luglio, nello spirito di fratellanza che dal 1997 anima il progetto in luoghi simbolo della storia. "Più dell'economia, della politica, più dei linguaggi verbali, la musica ha la capacità di comunicare e di toccare le corde più profonde in maniera diretta, senza bisogno di traduzioni. E questo ci porta all'esperienza dei concerti delle Vie dell'Amicizia, al cuore della loro stessa ragione d'essere." Questo lo spirito di fratellanza, nelle parole di Muti, che fin dal primo e ormai storico concerto a Sarajevo anima il progetto in luoghi simbolo della storia.