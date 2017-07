Villaggio: Berlusconi, inchiodava i nostri vizi

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Caro Paolo, ora in cielo starai facendo sorridere gli angeli. Ma a noi, su questa terra, mancherà il tuo modo di prenderti e prenderci in giro, la tua maschera da commedia dell'arte, che sembra ingenua e spensierata ma in realtà inchioda i nostri vizi e le nostre debolezze". Lo scrive Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset e leader di Forza Italia, ricordando la figura di Paolo Villaggio su "Il Giornale". "Guardando i tuoi film, seguendo i tuoi programmi televisivi, leggendo i tuoi scritti, era difficile non ridere, ma era ancora più difficile non riflettere. Sei stato uno dei protagonisti della TV commerciale, nei primi anni delle mie televisioni. Ci siamo conosciuti così. Lavorare con te era un piacere, e non solo perché le tue trasmissioni, come i tuoi film, assicuravano ascolti altissimi".