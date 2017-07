Migranti: Calderoli, Gentiloni chieda aiuto alla Nato

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Secondo l'Unhcr in Libia ci sono 295mila immigrati pronti a partire e a invadere l'Italia nei prossimi mesi. La notizia è di quelle da fa tremare le vene ai polsi. Qualcuno a Palazzo Chigi, alla Farnesina o al Viminale si rende conto di quali numeri stiamo parlando? Ne abbiamo accolti 600 mila in tre anni, 85 mila in questi primi sei mesi e adesso ne stanno per arrivare altri 295mila? Significa un milione in quattro anni, tutti rimasti qui, a fronte di poche migliaia di ricollocamenti elemosinati dagli altri Stati UE. Il Governo non può stare a guardare: Gentiloni si rivolga alla NATO, faccia predisporre un cordone di navi militari nel Mediterraneo per proteggere l'Italia da questa invasione". Lo chiede Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato e Responsabile Organizzazione e Territorio della Lega Nord.