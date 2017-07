(ANSA) - LONDRA, 4 LUG - Non è ancora iniziata l'inchiesta indipendente sulla tragedia della Grenfell Tower di Londra, ma c'è già chi chiede le dimissioni del suo presidente, sir Martin Moore-Bick, controverso ex magistrato 70enne di alto bordo. Lo ha fatto Emma Dent Coad, la deputata laburista di Kensington, quartiere dove si trova la torre finita in fiamme, che ha definito l'ex giudice un "tecnocrate" che manca di credibilità nei confronti delle famiglie. Già i legali delle vittime di Grenfell avevano chiesto a Moore-Bick di rinunciare al suo incarico e al governo di scegliere un altro nome per l'inchiesta che molti temono, come si legge oggi in prima pagina sul Guardian, si traduca alla fine in un grande insabbiamento.