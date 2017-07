(ANSA) - UDINE, 4 LUG - Mentre al Brennero l'Austria minaccia di schierare l'esercito se "l'afflusso di migranti dall'Italia non diminuirà", al confine italo-austriaco di Tarvisio - si apprende dal sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, e dalle forse di Polizia - la situazione rimane tranquilla. Al valico di confine tarvisiano da tempo è in atto il dispositivo di controllo con pattuglie miste della Polizia italiana e di quella austriaca. In particolare vengono controllati tutti i passeggeri in transito sui treni tra Italia e Austria, con i migranti che vengono fermati e fatti scendere prima di varcare il confine, rispettivamente a Villach o a Tarvisio.