Sfregiata con acido: Gessica sale sul palco e canta

(ANSA) - BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI), 4 LUG - E' salita sul palco della kermesse Grancaribe, che si svolge sulla riviera riminese, e ha cantato alcuni brani con il gruppo 'Croma latina': emozioni e applausi ieri sera al Beky Bay, villaggio turistico sulla spiaggia libera di Igea Marina, per Gessica Notaro, la 28enne sfregiata con l'acido la notte del 10 gennaio a Rimini, episodio per il quale è imputato (oltre che per stalking in un altro procedimento) il suo ex, Edson Tavares. Gessica, cantante e showgirl, già finalista a Miss Italia, è stata protagonista di un'esibizione fuori programma e ha intonato alcuni pezzi con la leader del gruppo. "Un'improvvisata che l'ha resa felice", commenta il suo produttore, Mauro Catalini. "Presto - aggiunge - Gessica coronerà il suo sogno con l'uscita del singolo 'Gracias a la vida'. Intanto ieri sera ha emozionato la platea con la sua bellissima voce, la grinta e l'energia che la caratterizzano, esempio di grande dignità e forza per tutti". (ANSA).