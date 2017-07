Fiamme in autodemolitore a Roma,2 ustionati,uno grave

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Fiamme in un autodemolitore di via di Pietralata a Roma. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e polizia. Dalle prime informazioni sembra ci siano due ustionati, di cui uno grave. Sulla zona si è sollevata una nube di fumo nero e si sentono le esplosioni dei motori delle auto. "Vedevamo una colonna di fumo nero da un po', poi all'improvviso un boato tanto che hanno tremato i vetri di casa mia". Ha raccontato Roberto, un residente di via Nomentana. "Dapprima il fumo era solo nero - ha aggiunto Daniela - poi, dopo l'esplosione, si è alzata una colonna di fumo bianco altissima. Speriamo che il vento non porti qui la nube, abbiamo paura".