Migranti: Di Maio, Ue morta, siamo soli davanti emergenza

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Ora basta. Sulla questione migranti, oggi muore definitivamente l'Europa: Francia e Spagna minacciano di chiudere i porti, l'Austria di schierare l'esercito al Brennero. Si alzano le frontiere e l'Europa "premio Nobel per la pace" rivela il suo vero volto: nel momento del bisogno, ognun per sé. In Italia, siamo soli". Lo scrive in un post su facebook Luigi Di Maio del M5S. "Scopriamo oggi che il confine europeo, che ieri Minniti proclamava come "a sud della Libia", in realtà si trova saldamente a nord delle Alpi. Renzi, Monti e Gentiloni sono riusciti a farci sbattere fuori dall'Europa, ma in compenso ci mantengono saldamente dentro l'Euro...", attacca Di Maio che sottolinea: "il governo gli unici che non guarda in faccia sono proprio i cittadini italiani. Non a caso oggi la Farnesina mette su il teatrino del richiamo dell'ambasciatore austriaco".