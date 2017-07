(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Sono francamente sorpreso per le dichiarazioni del Ministro della Difesa austriaco Doskozil. Come risulta evidente non c'è alcuna emergenza al valico del Brennero e i rapporti di cooperazione con la polizia austriaca funzionano perfettamente". Lo dice il ministro dell'Intreno, Marco Minniti, definendo "una iniziativa ingiustificata e senza precedenti" quella di Vienna, che se non sarà "immediatamente corretta, comporterà inevitabili ripercussioni nella cooperazione in campo di sicurezza tra due Paesi che hanno fatto dell'amicizia e delle positive relazioni transfrontaliere un elemento fondamentale dei loro rapporti".