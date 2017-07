(ANSA) - MOSCA, 4 LUG - La Cina e la Russia rafforzeranno il coordinamento della politica estera dei rispettivi Paesi per "migliorare la stabilità e l'ordine mondiale". Lo hanno detto, a turno, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping nel corso delle dichiarazioni alla stampa. In particolare, è prevista una maggiore cooperazione nelle sedi dell'Onu, del G20 e della Shanghai Cooperation Organization (SCO)". "Il mondo di oggi non è stabile, su questo io e Putin siamo assolutamente d'accordo", ha detto Xi.