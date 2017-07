(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Il disegno di legge che modifica il Codice Antimafia deve tornare in commissione Giustizia. A chiederlo nell'Aula di Palazzo Madama è il presidente dei senatori di Fi Paolo Romani. La modifica del Codice "non è né utile né opportuna e rischia di essere controproducente" ha spiegato il capogruppo di Forza Italia ricordando le parole del presidente Anac, Raffaele Cantone. Stessa richiesta è arrivata da Gaetano Quagliariello (Idea). Il presidente di Palazzo Madama, Pietro Grasso, ha poi spiegato che il ritorno in commissione non è possibile. Per questo la proposta sarà valutata come modifica al calendario.