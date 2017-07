Israele: Narendra Modi inizia visita ufficiale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 LUG - Il premier indiano Narendra Modi e' giunto oggi in Israele per una visita di tre giorni che ha per obiettivo il rafforzamento della cooperazione economica fra i rispettivi Paesi a 25 anni dall'allacciamento di piene relazioni diplomatiche. ''Si tratta di un giorno storico'' ha esclamato il premier Benyamin Netanyahu, riferendosi al fatto che Modi e' il primo ministro dell'India ad aver mai visitato Israele. ''Lei un grande leader dell'India, un grande leader mondiale'', ha aggiunto. Modi, da parte sua, ha affermato che ''Israele e' partner importante per l'India'' nei suoi sforzi di sviluppare la propria economia. In questa occasione Netanyahu ha annunciato che il suo governo ha stanziato 40 milioni di dollari per un fondo destinato a finanziare progetti di innovazione frutto della cooperazione bilaterale. Nel corso della visita Modi incontrerà il Capo dello Stato Reuven Rivlin e il leader della opposizione laburista Isaac Herzog.