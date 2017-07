Germania: capo Servizi interni, possibili nuovi attentati

(ANSA) - BERLINO, 4 LUG - Aumenta il numero dei salafiti in Germania e gli addetti alla sicurezza mettono in guardia da possibili nuovi attentati. È quello che ha spiegato oggi a Berlino il presidente dei Servizi interni, Hans-Georg Maassen. "Dobbiamo mettere in conto che anche in Germania vi possano essere nuovi attentati, commessi da singoli aggressori o anche con dei commando del terrore", ha spiegato. Il numero dei salafiti è salito da 8.350, nel 2015, agli attuali 10.100, e la scena islamica conservatrice si è ingrandita. I soggetti ritenuti pericolosi sono 680. Il ministro dell'Interno, Thomas De Maiziere, ha ricordato che in Europa, dal 2015, ci sono stati finora 29 attentati di matrice islamica, di cui 5 in Germania.