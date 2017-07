(ANSA) - BRUXELLES, 4 LUG - "La Guardia costiera libica ha salvato 10mila migranti. Se non ci fosse stato il loro intervento il numero dei morti sarebbe stato maggiore. Certo non siamo all'ottimale, ci sono molti difetti, ma è quanto abbiamo al momento. E l'addestramento è l'unico modo in cui si può cercare di raggiungere un miglioramento. Sostenerli è l'unica scelta possibile, ma non è un assegno in bianco, perché" c'è un monitoraggio". Così Eugenio Ambrosi, direttore regionale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.