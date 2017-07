Corea Nord non rinuncia a test nucleari

(ANSA) - SEUL, 5 LUG - La Corea del Nord, all'indomani del lancio del suo primo missile balistico intercontinentale, fa sapere che non rinuncerà mai ai suoi test nucleari, che definisce 'pacchi regalo' per gli Stati Uniti. Le autorità statunitensi ritengono il lancio un importante passo avanti nel potenziale militare di Pyongyang, il cui obiettivo è quello di creare un proprio arsenale di armi nucleari a lungo raggio in grado di colpire gli Stati Uniti. Secondo gli analisti ci vorranno ancora molti anni per realizzare l'obiettivo di Kim Jong Un, ma il lancio di un missile intercontinentale viene comunque visto come una 'linea rossa' oltre la quale, se Pyongyang non sarà fermata, sarà solo una questione di tempo. Aumenta dunque la preoccupazione degli Stati Uniti, che hanno chiesto alle Nazioni Unite, con Giappone e Corea del Sud, la convocazione di un Consiglio di sicurezza straordinario, in programma per oggi pomeriggio.