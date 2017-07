Qatar, 'ricevute risposte a nostre richieste'

(ANSA) - DUBAI, 5 LUG - Il quartetto di nazioni arabe che hanno intrapreso una stretta sul Qatar, accusato di supporto a gruppi estremisti islamici, ha annunciato di avere ricevuto da quel Paese risposta alle loro richieste volte a mettere fine alla crisi diplomatica aperta nel Golfo. In un comunicato congiunto diffuso nella notte Bahrein, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati promettono una risposta "tempestiva", senza specificare altro. Per questo pomeriggio è in programma al Cairo una riunione dei ministri degli Esteri dei quattro Paesi.