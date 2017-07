Merkel e Xi oggi a zoo Berlino per salutare due panda cinesi

(ANSA) - BERLINO, 5 LUG - Non solo G20: è prevista anche una tappa allo zoo di Berlino per la cancelliera Angela Merkel e il presidente cinese Xi Jinping, che oggi, al di là dei colloqui legati al summit di Amburgo a pranzo, saluteranno nel primo pomeriggio due panda arrivati a fine giugno dalla Cina. Da giovedì prossimo Meng Meng (Piccolo sogno) e Jiao Qing (Tesorino) saranno visitabili dal pubblico del giardino zoologico. Nel 2012 era morto Bao Bao, l'ultimo panda cinese presente nel celebre zoo della capitale tedesca: in quel caso si era trattato di un regalo del governo di Pechino al cancelliere Helmut Schmidt nel 1980. Meg Meng e Jiao Qing invece sono dati solo in prestito: al prezzo di 1 milione di dollari al giorno. I panda, infatti, non si regalano più. Per i due esemplari è arrivato anche un recinto speciale da 10 milioni di dollari. Nel patto con la Cina è previsto inoltre che, se i due animali avessero figli, la mamma dovrebbe rientrare nel paese di origine appena terminata la sua funzione materna.