Ultraleggero precipita in mare nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 5 LUG - Un ultraleggero è precipitato in mare alle 11 nello specchio d'acqua antistante Portoscuso sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il velivolo è stato già individuato dalla Guardia costiera. Al momento non si sa quanti siano gli occupanti, né se siano riusciti a uscire dall'abitacolo o siano rimasti intrappolati all'interno. Sul posto sta operando la Capitaneria di porto di Cagliari e Portoscuso e stanno per arrivare i sommozzatori dei carabinieri. (ANSA).