Villaggio: Grillo e Casaleggio a camera ardente Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Beppe Grillo e Davide Casaleggio hanno reso omaggio a Paolo Villaggio alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. A margine, Grillo e Casaleggio hanno incontrato brevemente la sindaca Raggi. Grillo e Casaleggio sono arrivati nella sala passando dall'interno dell'edificio del Campidoglio ed evitando così la folla di cronisti e cameramen. Grillo ha reso le sue condoglianze a Pier Francesco, figlio di Paolo Villaggio. L'attore genovese - come Grillo - in passato aveva tra l'altro sempre difeso il M5S, come ha ricordato il figlio: "Beppe è stato gentile, mi ha detto che gli dispiace. Io gli ho detto, mi raccomando, confido in voi. Anche a mio padre ultimamente piacevano i 5 Stelle, come piacciono a me".