Nudo per strada aggredisce passanti nel Varesotto, arrestato

(ANSA) - VARESE, 5 LUG - Un trentenne nigeriano, richiedente asilo e ospite di un centro di accoglienza, è stato arrestato a Busto Arsizio (Varese) dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito ieri sera alcuni passanti mentre - nudo e in stato di alterazione psicofisica forse dovuta all'abuso di alcol - si aggirava per le strade. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari di Busto, avrebbe aggredito a schiaffi e spintoni chiunque incontrava, compresi una donna, un anziano e due uomini che si erano fermati per dare soccorso ai primi due. Poi si è allontanato a piedi e si è scagliato contro un quarantenne algerino a cui voleva rapinare il portafogli, colpendolo con pugni, calci e spintoni, causandogli la lussazione di una spalla. Per fermarlo i carabinieri hanno utilizzato lo spray al peperoncino.