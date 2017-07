Antimafia: Grasso sospende seduta, riprende alle 16.30

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Il presidente del Senato Pietro Grasso sospende per la seconda volta l'esame della riforma del Codice Antimafia. Il presidente della commissione Bilancio Giorgio Tonini, dopo aver ammesso l'errore di valutazione della norma di copertura del testo, ha chiesto più tempo per consentire alla Ragioneria di fare la sua relazione sull'emendamento correttivo da introdurre nel ddl. La norma errata (art.32 comma 4) parlava di una copertura di 20 milioni per il triennio, ora invece verrà indicata l'esatta ripartizione della somma anno per anno (7 mln nel 2018; 7 nel 2019 e 6 nel 2020).