Femminicidio: Grasso, Parlamento completi iter della legge

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "La Camera ha approvato, lo scorso 1 marzo, un disegno di legge recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici che è ora all'esame, in sede deliberante, della Commissione Giustizia del Senato. Sono convinto che il Parlamento debba al più presto concludere l'iter di questo ddl che introdurrebbe alcune misure - penso ad esempio alla previsione di un'adeguata assistenza medico-psicologica e alla creazione di borse di studio - che rappresenterebbero un importante passo in avanti". Lo afferma il Presidente del Senato, Paolo Grasso, nel suo saluto alla presentazione, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del volume del libro "Orfani speciali", di Anna Costanza Baldry, una ricerca dedicata alle difficoltà di quei ragazzi che cercano di uscire dal trauma drammatico di aver perso la madre, spesso ad opera del padre.