(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Se Villaggio aveva una predilezione per il M5S? "Sì, ma era anche critico. Non è che fosse così un 5 stelle, era una personalità libera, a volte faceva commenti molto positivi, a volte faceva delle critiche". Lo afferma Beppe Grillo ai cronisti uscendo dal Campidoglio. E a chi gli chiede se Fantozzi avesse votato per il Movimento Grillo risponde: "No, Fantozzi no. Fantozzi votava o Dc, se c'era, o qualcos'altro.. Oppure Comunione e Liberazione che so...".