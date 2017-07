Famiglia rom occupa villa vacanze Formigoni a Porto Cervo

(ANSA) - SASSARI, 5 LUG - Avevano progettato una vacanza da favola nell'alloggio un tempo destinato ad ospitare l'ex governatore Roberto Formigoni, a Porto Cervo. Ma, trascorsa la prima notte, una famiglia di etnia rom composta da padre, madre e due figli, è stata costretta dai carabinieri di Porto Cervo a lasciare la lussuosa "Villa Le Grazie", immobile di proprietà di Alberto Perego, situato sulle colline che dominano il Pevero in Costa Smeralda. E' stata la domestica che si è recata nella villa per prepararla in vista dell'arrivo dei legittimi ospiti, ad accorgersi dell'accaduto. Secondo gli inquirenti, lunedì scorso la famiglia, di origini slave ma residente ad Osidda (Nuoro), è entrata dall'ingresso principale della villa senza forzare alcuna serratura e superando i sistemi di sicurezza. Dal lussuoso edificio, composto da 13 stanze, 8 bagni, cucina, verande, salone e ampio solarium attorno alla piscina, non mancava nulla. "Anche i nostri figli hanno diritto ad una vacanza al mare", avrebbero spiegato i genitori ai militari.