Strage Bologna: il 26/10 l'udienza su archiviazione mandanti

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - Si discuterà il 26 ottobre la richiesta di archiviazione della Procura di Bologna per l'inchiesta, a carico di ignoti, sui mandanti della Strage della stazione del 2 agosto 1980. L'udienza è stata fissata dal Gip Francesca Zavaglia, dopo l'opposizione presentata dall'associazione tra i familiari delle vittime dell'attentato, assistite dagli avvocati Giuseppe Giampaolo e Andrea Speranzoni. "Mi fa piacere, penso che già nella nostra opposizione ci siano gli elementi utili per superare questa richiesta della Procura", ha commentato il presidente dell'associazione, Paolo Bolognesi. Sempre dopo l'estate è in programma l'udienza preliminare per l'ex Nar Gilberto Cavallini, chiamato a rispondere di concorso nella strage di 37 anni fa: è fissata per il 20, il 27 e il 6 ottobre dal Gup Alberto Ziroldi. Per l'attentato, 85 morti e 200 feriti, furono condannati in via definitiva Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. (ANSA).