(ANSA) - LA SPEZIA, 5 LUG - Per evitare il rimpatrio si sono lanciati dall'oblo' di un mercantile, ma sono stati recuperati da Guardia costiera e Polizia. E' accaduto ieri pomeriggio alla Spezia: protagonisti due nordafricani che domenica erano stati trovati in un container sbarcato in porto a Genova. Curati erano stati poi affidati al comandante del cargo per il rimpatrio. Ieri, mentre la nave era in fase di attracco, il tentativo di fuga: sono stati presi mentre cercavano di raggiungere l'isola Palmaria. Sono stati nuovamente imbarcati, destinazione Tunisia.