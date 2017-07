(ANSA) - BERLINO, 5 LUG - "Spero ancora che si possano superare alcuni scogli, anche se ancora non so quale sarà il risultato finale". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in uno statement con il presidente cinese. La cancelliera ha affermato che Cina e Argentina fanno parte della "troika" che può contribuire a evitare il fallimento del summit. "Portare insieme 20 stati, tenendo conto del loro sviluppo e delle loro aspettative, non è molto facile. Ma la troika lavora insieme per questo obiettivo", ha aggiunto.