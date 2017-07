(ANSA) - BRUXELLES, 5 LUG - La crisi migratoria "è la sfida più urgente da affrontare, una sfida che non vediamo da decenni: abbiamo il dovere di assistere in Europa i migranti e aiutarli in questa tragedia". E' quanto afferma il premier estone Juri Ratas presentando davanti al Parlamento europeo le priorità della presidenza di turno del Consiglio. "Nessuno Stato membro - afferma Ratas - può risolvere la crisi da solo, possiamo rendere l'Europa sicura se agiamo insieme". Domani il tema è sul tavolo del vertice informale dei ministri dell'Interno a Tallinn.