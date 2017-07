Spagna: anche a Madrid locale per fare la siesta

(ANSA) - MADRID, 5 LUG - Già sperimentato in Argentina, Belgio o Giappone arriva anche in Spagna, sua terra natale, il commercio della siesta: un locale 'Siesta & Go' da poco inaugurato a Azca nel quartiere degli affari di Madrid offre la possibilità di schiacciare un pisolino agli stanchi del pomeriggio. Il locale offre spazi per il riposo, una camera, un letto o un sofà, al minuto o all'ora. Il prezzo parte da 3 euro per mezz'ora in un sofà fino 20 euro per una camera tre ore. Dal momento della registrazione il cliente dispone di cinque minuti di cortesia per sistemarsi poi inizia il soggiorno a pagamento. "L'età media de clienti è di 30-45 anni" ha spiegato a El Pais Johan Grillo, che gestisce il locale. La proprietaria Maria Estrella Jorro de Inza ha scoperto questo tipo di attività commerciale in Giappone, dove già esistono molti centri di riposo per donne, per uomini o misti. In Argentina, spiega, li chiamano "sietodromi", in Belgio "map bar". In Spagna finora era una tradizione casalinga. Ora un commercio.