(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Il vostro documento orientativo è un buon inizio per dare maggiore chiarezza al negoziato. Ci sono però ancora alcune differenze che suscitano grande preoccupazione nei connazionali che vivono nel Regno Unito. Lavoreremo con gli altri Stati Ue per trovare un accordo rapido e soddisfacente su un tema così importante". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano durante un colloquio telefonico con il suo omologo Boris Johnson, parlando del 'policy paper' britannico che rappresenta "un primo passo per un rapido accordo sui diritti dei cittadini" post Brexit.