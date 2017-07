Banche venete: da assemblea Pd apertura a qualche modifica

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Non ha registrato particolari tensioni l'assemblea del gruppo Pd alla Camera sul decreto per le banche Venete, convocata dopo l'ultimatum del governatore Michele Emiliano che ha espresso critiche al provvedimento. Dopo l'informativa del sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, che ha illustrato il provvedimento, il capogruppo Ettore Rosato, pur difendendo il decreto, ha aperto a due modifiche: una sulla protezione per gli obbligazionisti secondari e un'altra sulla responsabilità degli amministratori. "Con questo decreto - ha detto Rosato - siamo riusciti, senza aumentare l'indebitamento, a intervenire in una situazione che poteva diventare dannosa per le imprese e per le famiglie del Veneto".