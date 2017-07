Arabia saudita: 'Boicottaggio Qatar continuerà'

(ANSA) - IL CAIRO, 5 LUG - "Il boicottaggio economico e politico continuerà fin quando il Qatar non rinuncerà alle proprie posizioni": lo ha detto il ministro degli Esteri saudita, Adel Al Jubeir in una conferenza stampa congiunta in corso al Cairo al termine della ministeriale dei quattro Paesi arabi in attrito con Doha. La dichiarazione di Riad arriva dopo che i ministri degli Esteri di Egitto, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Bahrain "si sono rammaricati per la risposta negativa del Qatar" alle loro richieste, secondo quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in una conferenza stampa congiunta al Cairo. Non si può più essere tolleranti" nei confronti del ruolo di "sabotatore" giocato da Doha nella regione, ha aggiunto Shoukry, accusando il Qatar di destabilizzare Medio Oriente e Nord Africa.