Mattarella, inaccettabile morire sul lavoro, più prevenzione

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Non è accettabile che ci si ammali a causa del lavoro o che si muoia sul lavoro. Promuovere la cultura della prevenzione significa investire sul benessere dei lavoratori e creare occasioni di continuo ammodernamento dei luoghi, delle modalità e degli strumenti di lavoro. La sicurezza sul lavoro è essa stessa un volano che contribuisce allo sviluppo. E' un cambio di prospettiva fondamentale alla cui promozione l'Inail contribuisce in modo rilevante". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della presentazione del "Rapporto annuale 2016 dell'Inail". "Nella prevenzione degli incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro sono stati fatti - aggiunge il capo dello Stato - importanti passi avanti, ma resta ancora molto da fare affinché il lavoro, in qualsiasi sua forma, e in ogni settore, persegua sempre standard di sicurezza adeguati e non costituisca mai occasione di pregiudizio per la salute, realizzando così un importante principio di cittadinanza".