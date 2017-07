I Nuovi Eroi, ecco chi accetta le sfide del mercato

(ANSA) - ROMA - Il panorama lavorativo italiano è profondamente cambiato, così come il rapporto che, soprattutto le nuove generazioni, hanno con il lavoro. Sempre più servono coraggio e fantasia, intraprendenza e spirito di sacrificio, visione e innovazione. Caratteristiche che accomunano i "Nuovi Eroi" del nostro tempo, coloro che accettano le sfide del mercato e scommettono sulle proprie idee e il proprio talento. Di loro - e con alcuni di loro - si è discusso durante un incontro presso la nuova sede Red Bull Italia, che ha visto Oscar di Montigny, autore del libro "Il Tempo dei Nuovi Eroi", presentare il progetto editoriale "New Heroes", nato in collaborazione con il sito RedBull.com. "New Heroes" è una rubrica a tema lavoro, pubblicata sul sito RedBull.com dal primo luglio, che ha l'intento di raccontare le storie dei "Nuovi Eroi" del mondo del lavoro, ovvero giovani realtà imprenditoriali italiane che stanno sviluppando progetti innovativi e dal forte impatto sociale.