E' morto Navarro Valls, la 'voce' di Papa Woitjla

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - E' morto Joaquin Navarro Valls., per oltre vent'anni la 'voce' di Giovanni Paolo II. Prima medico, poi giornalista, fu chiamato nel 1984 dal Papa polacco a rivestire un compito - capo della Sala stampa Vaticana - che si rivelò un ruolo chiave del pontificato, quello della comunicazione. Sempre accanto a Wojtyla al quale lo legava uno stretto rapporto di fiducia e di amicizia. Indimenticabili le sue lacrime il giorno in cui riferì dell'ultimo bollettino medico di un Papa ormai agonizzante che sarebbe morto di lì a poche ore. Navarro Valls era nato a Cartagena (Spagna) il 16 novembre 1936. Studiò all'Università di Granada, ottenendo una laurea in Medicina e Chirurgia. Altre lauree ad honorem gli sono state conferite, così come riconoscimenti in Giornalismo e in Scienze delle Comunicazioni, e un master ad Harvard in psicologia. Poliglotta, appassionato di sport, fece parte dell'Opus Dei da quando, da ragazzo, incontrò il fondatore Josemaria Escrivà de Balaguer. Un incontro che risultò decisivo per la sua vita.