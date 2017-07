(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - Gli Usa stanno considerando l'ipotesi di nominare un loro inviato nei negoziati legati all'accordo di Minsk per la pace in Ucraina. Lo ha reso noto un funzionario del dipartimento di Stato in una conferenza telefonica, alla vigilia della visita del segretario di stato Rex Tillerson a Kiev, il 9 luglio. La presenza americana è stata chiesta da tutte le parti (Francia, Germania, Ucraina e Russia).