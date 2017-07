Mafia: blitz Cc Catania contro clan Santapaola, 26 arresti

(ANSA) - CATANIA, 6 LUG - Ventisei arresti e oltre 100 perquisizioni dei carabinieri di Catania sono in corso nei rioni San Cristoforo e San Giovanni Galermo, dove ci sono i più redditizi "supermarket" della droga. I reati ipotizzati dal Gip sono associazione mafiosa, armi e traffico di stupefacenti ed estorsione. Per la Dda della Procura gli indagati sono affiliati al clan Santapaola, capeggiato nel 2015 e 2016 da Francesco Santapaola e da Marcello Magrì. Il blitz è il proseguo di indagini del Reparto Operativo dell'Arma che hanno permesso in due anni di disarticolare il gruppo di Andrea Luca Nizza, latitante arrestato il 15 gennaio 2017, che era riuscito a creare un "cartello" della droga con il monopolio di "piazze di spaccio" in diversi rioni della città, acquisendo sempre più consenso nella famiglia Santapaola, anche per i rilevanti guadagni che procurava al clan. Sull'operazione in corso ci sarà alle 11 un incontro con i giornalisti nella sala stampa della Procura di Catania. (ANSA).