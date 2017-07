(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - "Con la liberazione di Raqqa in corso, l'Isis è stato ferito gravemente e potrebbe essere sull' orlo della completa sconfitta in Siria se tutte le parti si concentreranno su questo obiettivo": lo ha detto il capo della diplomazia Usa Rex Tillerson. "Per completare la missione - ha aggiunto - la comunità internazionale, e specialmente la Russia, devono rimuovere gli ostacoli per sconfiggere l'Isis e aiutare a fornire stabilità per impedire all'Isis di risorgere nuovamente dalle ceneri del loro Califfato fallito e fraudolento".